Hastanede randevu çilesi bitti, artık beklemek yok

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi, ortodonti bölümündeki sıra bekleyen hastalarının randevu listelerini boşalttı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde ortodonti bölümü için aylar sonra sıra verilen hastaların randevu çilesinin sürdüğünü ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Semiha Arslan, "Şu anda her gelen hastayı kabul edebilmekteyiz" dedi.

"ARTIK HASTALARIMIZ SIRA BEKLEMEK DURUMUNDA KALMIYORLAR"

Hastaların artık sıra beklemek zorunda kalmadıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Semiha Arslan, "Ortodonti bölümünde tedaviler uzun sürer. Bir buçuk iki sene kadar sürer. Şehrin popülasyonuna göre, nüfusuna göre de diğer şehirlerde gerçekten 4-5 seneye kadar süren sıralar bulunmakta. Bizim üniversitemizde, bölümümüzde şu anda 35 tane ünitemiz var. 20 asistan 4 öğretim üyesiyiz. Üniversite yönetiminin ve fakülte yönetiminin desteğiyle birlikte tüm imkanlara sahibiz. Modern cihazlara sahibiz. Bu şekilde hastalarımıza seri bir şekilde bakabilmekteyiz. Şu anda artık her gelen hastayı tedaviye kabul edilebilir duruma geldik. Artık hastalarımız sıra beklemek durumunda kalmıyorlar" diye konuştu.

"ŞU ANDA HER GELEN HASTAYI KABUL EDEBİLMEKTEYİZ"

Vatandaşların birçok şehirde randevu sebebiyle mağdur olabildiğini vurgulayan Semiha Arslan, "İlk başladığımızda asistan hekimlerimiz gelmeden önce 4-5 seneye kadar uzayan bizim de sıralarımız mevcuttu. Ancak asistan sayımızın yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte fiziksel imkanlarımız da gayet uygun. Şartlarımız çok güzel. Bu nedenle de şu anda artık hasta sayımızı oldukça erittik. Bu süre ilk başlarda 4-5 aya kadar düştü. Şu anda her gelen hastayı kabul edebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK 10 YAŞ VE 20 YAŞ ARASINDA YOĞUNLUK GÖSTERİYOR"

Ortodonti bölümünde uyguladıkları tedavileri anlatan Dr. Öğr. Üyesi Semiha Arslan, "Bölümümüzde öncelikli olarak estetik olarak dişlerindeki çapraşıklıklardan, yamukluklardan şikayeti olan hastalarla ilgileniyoruz. Hastalarımız daha çok 10 yaş ve 20 yaş arasında yoğunluk gösteriyor. Ancak her yaşta yapılabilen bir tedavi, yetişkin hastalarımız da var. Çok daha küçük hastalarımız da var. Bunların yanı sıra alt çenesi çok büyük olması gibi yanaklarında çöküklük hissedilmesi gibi bu tarz durumlarda da ameliyatlarla estetik düzeltmeler sağlayabiliyoruz. Biz buna kendi alanımızda ortognatik cerrahi diyoruz. Bunun dışında yine damak-dudak yarığı olan bebekler bizimle bize geliyorlar. Onlarda da ameliyat öncesinde damak şekillendirmesi yapıyoruz. Bu şekilde bebek hastalarımız da var mevcut" dedi.

"POPÜLER OLAN ŞEFFAF PLAK TEDAVİLERİNDE HASTALARIMIZA SUNABİLİYORUZ"

Şeffaf plak tedavisinin de fakültede yapıldığını söyleyen Arslan, "Ayrıca günümüzde yine çok popüler olan şeffaf plak tedavisinde bölümümüzde uygulayabiliyoruz. Bölümümüzde ağız içi tarayıcımız mevcut. Hastalarımızın ağız içi kayıtlarını, ağız içi tarayıcı cihazıyla tarayarak dijital bir şekilde aktarımını sağlıyoruz ve bu şekilde oldukça popüler olan şeffaf plak tedavilerinde hastalarımıza sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

