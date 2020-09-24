YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti

Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde, 64 yaşındaki okul müdürü Halil İbrahim Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Meliha Aktan Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Ünlü (64), hastalığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi gören okul müdürü hayatını kaybetti

Denizli’nin Buldan ilçesinde, 64 yaşındaki okul müdürü Halil İbrahim Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde bulunan Meliha Aktan Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Ünlü (64), hastalığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1994 yılından bu yana Yenicekent Meliha Aktan Ortaokul Müdürlüğü görevini yürüten Halil İbrahim Ünlü, ailesi, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gözyaşları içinde Yenicekent mezarlığına defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Denizli Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:01
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
Denizli Ülkü Ocaklarından anlamlı hareket
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.