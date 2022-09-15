YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi

Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi

15.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastanedeki saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin cenazesi defnedildi

İSTANBUL (AA) - Hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın cenazesi toprağa verildi.

Çalıştığı hastanede boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Tuğrul Okudan'ın cenazesi, Esenyurt'taki İmam Hasan Camisi'nin avlusuna getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Okudan'ın ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları ile Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı.

Okudan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Esenyurt'ta toprağa verildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, dün aralarında çıkan kavgada Çetin K. tarafından boynundan bıçaklanmış, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepkiÖz Sağlık-İş Sendikasından güvenlik görevlisinin hastanede bıçaklanarak öldürülmesine tepki
Anahtar Kelimeler:
Cenaze namazı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.