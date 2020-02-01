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Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.02.2020 08:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr.

Hastaneden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ uyarısı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi yönetiminden ’’Akılcı ilaç kullanımı’’ konusunda uyarıda bulunuldu.
Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Akılcı ilaç kullanımının en önemli şartlarından bir tanesi de eczaneden temin edilmesidir. İnternetten ya da eczane dışı bazı yerlerden alınan ilaçlar sahte veya içeriği farklı olabilir. Bu da sağlığınıza zarar verir. Kış aylarında en çok görülen hastalıkların başında soğuk algınlığından kaynaklı hastalıklar yer alıyor. Eğer belli bir süredir geçmeyen kuru öksürüğünüz varsa ve buna ateş eşlik ediyorsa, vücut kırgınlığınız sizi zorluyorsa doktora başvurmanız gerekebilir. Yaşam konforunu artırmak için bir takım gıda, vitamin ve mineral takviyelerini kullanabilirsiniz. Ancak bunun için de kan testi yaptırıp, sonucuna göre eksiklikleri tamamlayacak takviyeler alabilirsiniz. Vitamin ve minerallerin eksik olması bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalanmanızı kolaylaştırabilir. Ama test sonuçlarına göre bir eksiklik yoksa bunları da gereksiz yere kullanmamak lazım’’ diye konuştu.

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