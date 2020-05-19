YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

KARAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 03:55 | Son Güncelleme

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Karaman'da mahkemece tutuklanan ve sağlık raporu için getirildiği hastaneden kaçan zanlı, operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, silahla yaralama suçundan adliyeye sevk edilen Y.B. (16), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adliyeden çıkarılarak, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek istenen hükümlü Karaman Devlet Hastanesinden kaçtı.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlüyü bulmak için hastane çevresinde operasyon başlattı.

Ekipler, 7 saatlik çalışmanın ardından hükümlüyü şehir merkezindeki bir parkta yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
İş adamı Özdağ’ın acı günüİş adamı Özdağ’ın acı günü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gemideki aşçı kendine bıçakla zarar verdi

Gemideki aşçı kendine bıçakla zarar verdi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs için hazırlanan videoyu yayınladı

Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Büyükşehir’den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

Elazığ’da bıçakla tartışma : 2 hafif yaralı

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Karaman Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:29
Öğle
12:49
İkindi
16:38
Akşam
19:59
Yatsı
21:30

Karaman Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ihlamur Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Kavas Eczanesi 19/05/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Sıla Eczanesi 19/05/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Meral, 100 yaşındaki Zöhre nineyi ziyaret etti

Vali Meral, 100 yaşındaki Zöhre nineyi ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.