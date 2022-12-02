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Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

02.12.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bıçakla yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan ve sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Hastaneden kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Dün gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Caddesi yakınlarında bulunan Efsaneler Sokak’ta iki grupta arasında çıkan bıçaklı kavgada yakalanan 23 yaşındaki Battal Ç., sağlık kontrolü için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis’ine götürüldü. Çıkan kavgada hem kendisi bıçakla yaralanan, hem de karşı taraftan birisini bıçakla yaralayan şüpheli, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında kaçtı.

Tedavi için kendisine vurulan uyuşturucu iğnenin etkisi altındayken koşarak hastaneden çıkan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çok sayıda polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakınlarda bulunan bir ormanlık alanda yakalanan şüpheli Battal Ç., kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Neden kaçtın?” sorusuna tepki gösteren şüpheli Battal Ç., yarım kalan sağlık kontrolünün yapılması için polis ekiplerinin nezaretinde Acil Servis’e götürüldü.

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