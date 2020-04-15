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Hastaneden maske kullanım uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr.

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından maske kullanımı hakkında açıklama yapıldı.
Emet Dr. Fazıl Doağn Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara yaptığı açıklamada, ’’Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır. Tıbbi maske kullanırken hem ağzınıza hem de elinize mikrop bulaştırmamak için maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına hiçbir zaman dokunmayın’’ ifadelerini kullandı.

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