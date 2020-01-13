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  4. Hastaneden ‘sağlık turizmi’ne katkı

Hastaneden ‘sağlık turizmi’ne katkı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından gerçekleştirilen lansman toplantısının konukları Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) oldu.Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından yeni merkez binasında geleneksel hale getirilen lansman toplantılarının bu ayki misafirleri Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, yönetim kurulu ve üyeleri oldu.“Sağlık turizmine büyük katkımız olmakta”Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten, "Siz değerli iş insanlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından gerçekleştirilen lansman toplantısının konukları Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) oldu.
Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından yeni merkez binasında geleneksel hale getirilen lansman toplantılarının bu ayki misafirleri Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen, yönetim kurulu ve üyeleri oldu.

“Sağlık turizmine büyük katkımız olmakta”
Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yönten, "Siz değerli iş insanlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayız. Temmuz ayında İstiklal Caddesi’ndeki hastanemizin yer değişikliği ile bugün burada yeni binamızda hizmet vermeye başladık. Bu süreçte şehrimizin kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini hastanemizde ağırlayarak hem yeni merkez binamızın tanıtımını yapıyor hem de görüş alışverişinde bulunuyoruz. 23 yıldır burada hem sağlık hizmeti veriyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Artık hastane işletmeciliği çok farklılaştı. Biz 23 yıl önce Samsun İlkadım’da sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz nokta da yine ilk adımı attık. Bu sefer yeni nesil hastanecilik anlayışı dediğimiz, güncel olayları takip ederek kendini yenileyen ve geliştiren sağlık hizmetiyle konuklarımıza hizmet veriyoruz. Yine sadece Samsun değil, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize bu hizmeti sağlamakta, ‘sağlık turizmi’ne de büyük katkımız olmakta" dedi.
Samsun’un en köklü hastanelerinden olan Büyük Anadolu Hastanelerinin hizmet ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini belirten SAMSİAD Başkanı İsmail Okutgen ise kendilerini ağırlayan Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ederek başarılar dilediler.

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