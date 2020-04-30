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Hastaneye cihaz hediye edildi

KİLİS HABERLERİ  | 30.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

GAZDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis Devlet Hastanesine 2 adet Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) uykuda solunum bozuklukları tedavisinde kullanılan cihaz hediye edildi.Cihaz GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürü Tanju Koçak ve GAZDAŞ Kilis Şube Müdürü Sinan Fırat tarafından İl Sağlık Müdürü Dr.

Hastaneye cihaz hediye edildi

GAZDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis Devlet Hastanesine 2 adet Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) uykuda solunum bozuklukları tedavisinde kullanılan cihaz hediye edildi.
Cihaz GAZDAŞ Gaziantep Bölge Müdürü Tanju Koçak ve GAZDAŞ Kilis Şube Müdürü Sinan Fırat tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Kurtaran, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nigar Karakış ve Acil uzman hekimleri Dr. Seçil Kartal ve Dr. Murat Tepe ye teslim edilmiştir.
İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Gaziantep bölge müdürü Tanju Koçak ve GAZDAŞ Kilis Şube Müdürümüz Sinan Fırat’a bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Uykuda solunum bozuklukları tedavisinde kullanılan cihaz özellikleri, Cihaz 4-35 mbar aralığında, basınç hedefli ve zaman kontrollü olarak çalışır. Tetiklemeleri kontrol eder. Hasta nefes alıyorsa, spontan solunumunu takip ederek ihtiyacı olan basıncı uygular. Hastanın nefesi durduğunda, cihaz bunu tespit eder ve T modunu aktifleştirir. Bu mod solunum tekrar başlayana kadar hastaya nefes aldırır.

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