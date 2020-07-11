Hasuni Mağaraları turizme kazandırılıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Silvan ilçesinde, Milattan Önce bin yılına ait kalıntıların bulunduğu ve içinde barındırdığı yapılarla bölgenin şehir yerleşim yerinden biri olan Hasuni Mağaralarını turizme kazandırma çalışmaları başlatıldı. DTSO tarafından kamu, akademi ve turizm ilgilileriyle birlikte Hasuni Mağaralarını turizme kazandırmak için start verildi. DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, DTSO Eğitim Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Meryem Özdemir Aydın ve Silvan temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, Hasuni Mağaralarında incelemelerde bulunuldu. Ercan Tayınlamak, "Silvan ilçesi Malabadi karayolu üzerindeki Albat Dağı eteklerinde bulunan Hasuni Mağaraları, ilçenin en hakim tepelerinden birinde bulunmaktadır. Bu alanın içinde bulunan ve birbirine bağlı 300 odayla bir mağara alanı olarak anılan mağaralarda geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda, M.Ö. bin ile M.S. 13. yüzyıla ait kalıntılara rastlanmıştır. Bu çalışma ile birlikte Mezolitik devrini günümüze taşıyan yapı olma özelliğini barındıran Hasuni Mağaraları’nda yer alan su depoları, hamam, kaya merdivenleri, taş döşeme yolları, kaya kilisesi ve kilisenin yanında mini amfi tiyatroyla tam bir görsel şölen sunmaktadır. Bizde DTSO olarak bugün meclis üyemiz, genel sekreter yardımcımız ve ilçe temsilcimizle birlikte buraya gelerek mağaralarda gerekli inceleme ve çalışmalarımızı tamamladık. Daha önce UNESCO başvurumuzu yapmıştık Dünya Kültür Mirasının listesine alınması ile ilgili başvurularımızı yaptık. Bugün de bu şaheser mağaraların bulunduğu Hasuni Mağaralarını turizme kazandırılması projesi kapsamında çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Kilise ve hamam ilgi odağı oluyor

Tayınlama bölgedeki kilise ve hamamın ilgi odağı olduğunu söyledi. Tayınlama, "Mağaralar, Hristiyanlığın ilk dönemlerinden başlayıp 13. yüzyıla kadar kullanıldığı sanılan Hasuni Kaya Kilisesi’ni de içinde barındırırken, birçok odadan oluşan kilisenin yanında mini bir amfi tiyatro ve su depolarının da bulunması dikkat çekiyor. Mezolitik devirde yapılan ve günümüzde kullanılamaz duruma gelen Hasuni Hamamı’nın çatı kısmı yıkılırken, kesme taşlarla yapılan bu hamamın net yapım tarihi ise bilinmiyor. Hamam ve çevresi, restorasyon ve koruma çalışmaları öncesi define avcılarının uğrak mekanı haline gelerek tahrip edilmiş. Bir süre define avcıları tarafından kazılıp yıkılan bölge, daha sonra restorasyon ve kurtarma çalışmaları kapsamında yeniden dizayn edilmiştir" diye konuştu.

“3, 5 ve 7 katlı mağaralar mevcut”

Bölgenin Silvan’a 7 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Tayınlamak, "Doğu tarafından Siirt, Bitlis, Kozluk, kuzey tarafında Kulp, batı tarafında Diyarbakır Silvan, güney tarafında ise Batman bulunuyor. Hasuni Mağaraları yaklaşık 300 odadan oluşuyor" şeklinde konuştu.

