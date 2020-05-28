Hat 200 sefer saatlerine güncelleme

Kocaeli ile İstanbul arasında hizmet veren, Hat 200 numaralı belediye otobüsünün sefer saatlerinin 30 dakikaya indirildiği açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Hat 200’ün sefer saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu. UlaşımPark, normalleşme sürecinde yolcuların daha rahat seyahat edebilmeleri için sefer saatlerinde güncelleme yaparak 30 dakikada bir hat 200 araçlarını hareket ettirecek. Karşılıklı olarak hem İzmit’ten hem de Kartal’dan hareket edecek otobüsler vatandaşların seyahatlerinde sıkışıklığı ve yoğunluğu önleyerek yolculuk yapmalarını sağlayacak.

Sosyal mesafeli koltuklarla hat 200 araçlarının ruhsatında yer alan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu ile araçlar hizmet sağlıyor. Alınan bu önlemlerle birlikte vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları sağlanıyor.

Öte yandan, UlaşımPark, ülke genelinde gerçekleşen korona virüs salgını nedeni ile araçlarında her akşam en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Yolcu tutamaklarından en çok temas edilen noktalara, araç içi camlarından koltukların yıkanmasına kadar her nokta itina ile temizleniyor. Temizlik bitiminde insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanılarak temizlik sonlanıyor.

