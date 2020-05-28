YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hat 200 sefer saatlerine güncelleme

Hat 200 sefer saatlerine güncelleme

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kocaeli ile İstanbul arasında hizmet veren, Hat 200 numaralı belediye otobüsünün sefer saatlerinin 30 dakikaya indirildiği açıklandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Hat 200’ün sefer saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Kocaeli ile İstanbul arasında hizmet veren, Hat 200 numaralı belediye otobüsünün sefer saatlerinin 30 dakikaya indirildiği açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Hat 200’ün sefer saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu. UlaşımPark, normalleşme sürecinde yolcuların daha rahat seyahat edebilmeleri için sefer saatlerinde güncelleme yaparak 30 dakikada bir hat 200 araçlarını hareket ettirecek. Karşılıklı olarak hem İzmit’ten hem de Kartal’dan hareket edecek otobüsler vatandaşların seyahatlerinde sıkışıklığı ve yoğunluğu önleyerek yolculuk yapmalarını sağlayacak.
Sosyal mesafeli koltuklarla hat 200 araçlarının ruhsatında yer alan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu ile araçlar hizmet sağlıyor. Alınan bu önlemlerle birlikte vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları sağlanıyor.
Öte yandan, UlaşımPark, ülke genelinde gerçekleşen korona virüs salgını nedeni ile araçlarında her akşam en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Yolcu tutamaklarından en çok temas edilen noktalara, araç içi camlarından koltukların yıkanmasına kadar her nokta itina ile temizleniyor. Temizlik bitiminde insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanılarak temizlik sonlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Öğretim üyesi üreticileri uyardı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Keçiören’de 52 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Başkent’te sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar için parkta kitap dağıtıldı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Tepebaşı’ndan vergi hatırlatması ve ödeme kolaylığı

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Milletvekili Arvas, Erciş OSB’deki çalışmaları yerinde inceledi

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:29
Yatsı
22:13

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Şifa Eczanesi
Darica
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Melis Eczanesi
Gebze
İlim Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Özkan Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.