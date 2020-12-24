YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hat 250 ve 250G kesintisiz hizmet veriyor

Hat 250 ve 250G kesintisiz hizmet veriyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden otobüsleri hat 250 ve hat 250G ile seferlerine aralıksız devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hat 250 ve 250G ile Sabiha Gökçen havalimanı seferlerine kesintisiz ulaşım hizmetine devam ediyor.

Hat 250 ve 250G kesintisiz hizmet veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden otobüsleri hat 250 ve hat 250G ile seferlerine aralıksız devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hat 250 ve 250G ile Sabiha Gökçen havalimanı seferlerine kesintisiz ulaşım hizmetine devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında da seferlerinde azaltma olmadan devam eden havalimanı hatları vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılmaya devam ediyor.
UlaşımPark otobüsleri ile gerçekleştirilen seferler yasaklardan önceki şekliyle işlemeye devam ediyor. UlaşımPark, Hat 250 ve Hat 250G ile Sabiha Gökçen Havaliman’ına gidecek yolcuların mağduriyet yaşamaması için seferlerine kesintisiz devam ediyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na her gün hat 250 ile günde gidiş - dönüş 42 sefer düzenleniyor. Yolcuların rahat, konforlu ve temiz bir yolculuk yapabilmesi için özel dezenfekte edilmiş araçlarla havalimanı yolculukları tamamlanıyor. Saat başı hareket eden otobüs ekspress hat olarak seferini gerçekleştiriyor. Belirli duraklar harici yolcu alımı yapmayarak hızlı bir ulaşım sağlıyor.
Gebze otogardan hareket eden hat 250G gidiş - dönüş günde 36 sefer yaparak yolcularını havalimanına hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırıyor. Sokağa çıkma yasağı dahil seferlerinde hiçbir aksama yapılmadan devam eden hat250G; Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine hizmet sağlıyor. Bu bölgelerden gelen vatandaşları belirli duraklardan ya da Gebze otogardan alarak havalimanına konforlu araçları ile devam ediyor.

Hat 250 ve 250G kesintisiz hizmet veriyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:11

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Şifa Eczanesi
Kandira
Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Kartepe
Umut Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Elçin Eczanesi
Korfez
Selçuk Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.