YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Hatalı basım 50 TL’yi 50 bin TL’ye satışa çıkardı

Hatalı basım 50 TL’yi 50 bin TL’ye satışa çıkardı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL’den satışa çıkardı.Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL’lik banknot verdi.

Elazığ’da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL’den satışa çıkardı.
Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL’lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0’ rakamının olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.

"İlk başta sahte zannettim"
Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, “ Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış” dedi.

"50 bin liraya veririm"
İşin aslını öğrenince başına talih kuşunun konduğunu düşünen Kuvat, “Ben de kendimce dedim ki, bana bir talih kuşu kondu. Çünkü araştırdığım zaman büyük meblağlarda para verildiğini gördüm. Ben de bunu alıcısına 50 bin liraya veririm. Paranın hangi yolcunun verdiğini bilmiyorum. Sadece alışveriş yapmak için cebimdeki paraları çıkardığımda orada paranın sahte olduğunu zannettim. Yalnız sonrasından baktım ki para sahte değil, bankanın hatalı basımından kaynaklandığını öğrendim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Kasım Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:13
İkindi
14:54
Akşam
17:18
Yatsı
18:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Cumartesi

Akçiçek Eczanesi
Merkez
Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.