Hatalı basım 50 TL’yi 50 bin TL’ye satışa çıkardı

Elazığ’da taksi şoförlüğü yapan Hasan Kuvat, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin TL’den satışa çıkardı.

Taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hasan Kuvat (51), arabasına binen müşterilerden biri 50 TL’lik banknot verdi. Parayı diğer paraların arasına koyan Kuvat, alış veriş yapmak için cebindeki paraları çıkardığında 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0’ rakamının olmadığını fark etti. Önce paranın sahte olduğunu düşünen ancak sonra bankaya inceleten Kuvat hatalı basım olduğunu öğrendi. Son dönemlerde artan hatalı basım paraya ilgi duyulduğunu internetten yaptığı araştırmada öğrenen Kuvat, banknotun koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle 50 bin liradan satışa çıkardı.

"İlk başta sahte zannettim"

Parayı hangi müşterinin verdiğini bilmediğini aktaran Hasan Kuvat, “ Bugün tesadüfen cebindeki paralara baktım ve bu 50 lirayı fark ettim. İlk başta sahte zannettim. Sonrasında buna benzer haberleri görmüştüm. Aslını araştırmak istedim. İnternetten araştırmasını yaptığım zaman öğrendim ki, bunlar merkez bankasının yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmış. Çünkü sahte değil ve kesinlikle merkez bankasından çıkmış yalnız hatalı olarak çıkmış” dedi.