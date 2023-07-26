Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki 06 BH 0214 plakalı otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yapmasıyla karşı şeritten gelen İbrahim Ç. idaresindeki 26 ACF 969 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 ACF 696 plakalı cip kaldırıma çıkarak trafik ışıklarına çarptı. Kaza sonucu iki araçta kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, 26 ACF 969 plakalı cipte yolcu olarak bulunan ve hafif şekilde yaralanan Didem B., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından araçlar kaldırılana kadar trafik tek yönlü ilerledi.

