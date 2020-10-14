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Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de kamyonetin hatalı u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 ADN 411 plakalı kamyonet, cadde üzerinde hatalı u dönüşü yapan 38 MA 2634 plakalı otomobile çarptı.

Kayseri’de kamyonetin hatalı u dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 ADN 411 plakalı kamyonet, cadde üzerinde hatalı u dönüşü yapan 38 MA 2634 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan her iki aracı şoförü de sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasinan
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Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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