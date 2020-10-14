Hatalı park eden araçlara ceza

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, İzmit ilçe Umuttepe Hastane bölgesinde hatalı parklanma yaparak trafikte sıkışmaya neden olan araçlara cezai işlem uyguluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra ve durak içi park eden ve araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra ve durak içi parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak otoparka çekiliyor. İzmit ilçe Umuttepe Hastane bölgesinde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor. Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra ve durak içi parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından otoparka da çekiliyor. Çift ve durak içi parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra otopark ücret parasını da ödüyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabiliyor.

