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Hatalı sollama: 1’i çocuk 4 ağır yaralı

BURSA HABERLERİ  | 25.09.2020 19:05 | Son Güncelleme

Bursa’da hafif ticarî araç ile kamyon çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Doğancı Barajı yolunda meydana geldi.

Bursa’da hafif ticarî araç ile kamyon çarpışması sonucu 1’i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Doğancı Barajı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptığı iddia edilen O.A. (50) idaresindeki 16 NES 19 plakalı FİAT Fiorino marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. (54) idaresindeki 16 NTB 24 plakalı Mercedes marka kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticarî araç, kamyonunun altında kaldı. Ticarî aracın içerisinde bulunan sürücü O.A. ile birlikte E.A. (35) Ö.F.A. (3) ve Ş.T. (56) araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait kurtarma ekipleri, yaralıları kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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