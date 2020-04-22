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Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor

HATAY HABERLERİ  | 22.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir okul müdürü ve komşuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir okul müdürü ve komşuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100. yıl coşkusuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için balkonlarını süsledi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evlerde yapılacak olması kararının ardından Mustafa Kemal Mahallesi’nde vatandaşlar hazırlık yaptı. İskenderun Dr. Gani Bahadırlı 75. Yıl Anaokulu Müdürü Hasan Akdoğan, apartmandaki komşuları ile birlikte 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşamak için hazırlık yaptı. Türk bayrakları ile süslenen balkonlar ve pencerelere"23 Nisan" yazılı dövizler asıldı. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar gökyüzüne balon bırakarak 23 Nisan’ı kutlamaya başladı. Kutlama yapanlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Okul Müdürü Hasan Akdoğan yeni tip korona virüs nedeniyle hazırlıklarını balkonu süsleyerek yaptıklarını söyledi. Bu coşkuyu balkonda yaşayacaklarını dile getiren Akdoğan, en kısa sürede salgından kurtulma temennisinde bulunurken 23 Nisan coşkusunu evlerinin balkonlarında yaşadıklarını söyleyen öğrenciler ise “Çok hazırlık yapmıştık fakat salgın nedeniyle evlerimizden çıkamıyoruz. Bizlerde balkonlarda komşularımız ile birlikte böyle bir kutlama gerçekleştirmek istedik. Umarız bir an önce korona virüs salgını son bulur” şeklinde duygularını dile getirdiler.

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