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Hatay Akademi Orkestrası, yarın İzmir'de sahneye çıkacak

06.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Akademi Orkestrası, 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında yarın İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, Tarihi İzmir Agorası'ndaki konser yarın saat 21.00'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Akademi Orkestrasının kurucusu ve şefi Ali Uğur, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın ayağa kalkması için bir misyon üstlendiklerini vurguladı.

Sanatın iyileştirici gücünü hatırlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Bizler, hemşerimiz Libanius'un bahsettiği melekler olup, Antakya'ya inmek istiyoruz ve kurulacak yeni şehrin Antakya'nın tarihine, mimarisine, ruhuna uygun inşa edilmesinde söz sahibi olmak, kültür ve sanat ile 'yeni yaşamı' örmek istiyoruz. Sanatımızla, yaşanan acılara işaret etmek, hafızaları diri tutmak ve tarihe not düşmek istiyor ama aynı zamanda örülecek yeni yaşama giden yolda umudu da doğurmak istiyoruz. Bunları yapabilmemiz için dayanışmanız, desteğiniz ve önerileriniz bizim için çok değerli olacaktır. Sizlere, Bertolt Brecht'in 'Karanlık zamanlarda şarkı da söylenecek mi? Elbette, şarkı da söylenecek, karanlık zamanları anlatan' sözüyle umudumuzu gönderiyoruz."

Hatay'da 2019'da senfonik formda kurulan Hatay Akademi Orkestrası, repertuvarında klasik müzik bestecilerinin yanı sıra çeşitli dillerden halk müziği eserlerine de yer veriyor. Orkestra, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 üyesini yitirmiş, enstrümanları enkaz altında kalmıştı.

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