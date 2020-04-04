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Hatay Büyükşehir Belediyesi Korona virüs önlemlerini arttırdı

HATAY HABERLERİ  | 04.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdı.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatları doğrultusunda hareket eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri arttırdı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatları doğrultusunda hareket eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, tüm birimleriyle il genelindeki ana arterler ile ara sokaklarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Antakya, Defne ve Harbiye bölgelerindeki ana cadde ve ara sokaklarda çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Samandağ sokaklarında da ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Ayrıca ekipler, koronavirüs salgını Türkiye’ye geldiği ilk günden itibaren il genelinde sitelerdeki ortak kullanım alanları, semt pazarları, çocuk oyun alanları ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

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