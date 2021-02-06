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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı’na yeni hayvan barınağı açıyor

06.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı’na yeni hayvan barınağı açıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Yayladağı ilçesine yeni hayvan barınağı açılıyor.Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilitesi için Yayladağı ilçesine yeni hayvan barınağı yapılacağını bildirdi.İl genelindeki sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların bakımlarının sağlıklı ve güvenilir alanlarda yapılması için kalite standartlarını yükselttiklerini açıklayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu amaca hizmet eden bir barınak yapmak üzere Yayladağı’ndaki 20 bin 936 metrekarelik alanı teslim aldığı bildirdi.Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan alanın Hayvan Barınağı ve Yaşam Alanı olarak kullanılmasının tahsisi için Yayladağı Kaymakamlığına başvuran belediye, söz konusu alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ön tahsisinin yapıldığını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Yayladağı ilçesine yeni hayvan barınağı açılıyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların rehabilitesi için Yayladağı ilçesine yeni hayvan barınağı yapılacağını bildirdi.
İl genelindeki sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların bakımlarının sağlıklı ve güvenilir alanlarda yapılması için kalite standartlarını yükselttiklerini açıklayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu amaca hizmet eden bir barınak yapmak üzere Yayladağı’ndaki 20 bin 936 metrekarelik alanı teslim aldığı bildirdi.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan alanın Hayvan Barınağı ve Yaşam Alanı olarak kullanılmasının tahsisi için Yayladağı Kaymakamlığına başvuran belediye, söz konusu alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ön tahsisinin yapıldığını belirtti.

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