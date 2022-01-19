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Hatay Büyükşehir Belediyesince karla mücadele çalışması yapılıyor

19.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyesince karla mücadele çalışması yapılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak, kar yağışı ve fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için çok sayıda personel ve araçla müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, kentte çatı uçması, ağaç devrilmesi, trafik kazası ve su baskınlarına zamanında yetişerek olası can kayıpları ve yaralanmaların önüne geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olmasından dolayı kapanan yolların belediye ekiplerinin koordinasyonunda kar küreme araçlarıyla temizlendiği ve yolların güvenli hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün itibarıyla ilimizde başlayan sağanak ve kar yağışının etkilerini en aza indirmek için 40 iş makinesi, 35 itfaiye aracı, 280 personel ve HATSU'ya ait çok sayıda araç ile hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarındaydık." ifadelerini kullandı.

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