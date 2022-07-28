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Hatay Büyükşehir Belediyesinden 5 köpek yavrusunun telef edilmesiyle ilgili suç duyurusu

28.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyesinden 5 köpek yavrusunun telef edilmesiyle ilgili suç duyurusu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş halde bulunmasıyla ilgili Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatıyla ile Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunarak rapor hazırladığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve besleme yapan vatandaşlarla görüşülerek hazırlanan raporda, yavru köpeklerin vahşice katledildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan'ın imzası ile Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Köpek yavrularının insanlık dışı şekilde öldürülmesinden büyük üzüntü duyulduğuna yer verilen suç duyurusu dilekçesinde, bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek haklarında gerektiği yasal işlemlerin yapılması istendi.

Kırıkhan ilçesinde, 25 Temmuz'da 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı. İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybeyli Mahallesi'nde yaşandığı belirlenen olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurmuş, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.

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