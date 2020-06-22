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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alexis Prince'i transfer etti

HATAY HABERLERİ  | 22.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alexis Prince'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Alexis Prince'i kadrosuna kattı.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prince ile 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Oyuncunun Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) tecrübesine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "1,88 boyunda olan Alexis Prince kısa ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon yine Türkiye'de Adana Basketbol forması giyen oyuncu 25 sayı, 9,5 ribaunt, 6 asist ortalamaları tutturmuştu. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağını inandığımız oyuncumuza hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

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