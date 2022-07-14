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Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi

14.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp, play-off etabında yine ilk ve tek finale kalma başarısını gösteren başantrenörümüz Ekin Baş ile yola devam ediyoruz. Hatay'a tekrar hoş geldin Ekin Baş." ifadelerine yer verildi.

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