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Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek

AA AA
17.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Depremlerden etkilenen ilçede 2 farklı mahallede 2 bin 590 konut inşa ediliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay genelinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için yapımına başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Dörtyol ilçesinde Kuzuculu ve Konaklı mahallelerindeki 2 noktada toplam 2 bin 590 konut yapılıyor. Konutlardan 140'ının bu ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, AA muhabirine, ilçedeki deprem konutlarının yapımına TOKİ marifetiyle ağustosta başlandığını hatırlattı.

İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

"Bu ay itibarıyla içinde bulunduğumuz kampüste 140 daire teslim edilecek, şubat ayı ile birlikte toplamda 352 dairenin teslimi tamamlanacak. Depremzede vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. İnşallah hak sahibi vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının dairelerini yaz dönemine kadar temin etmiş olacağız."

Altay, TOKİ evlerinin bulunduğu alanda park, okul, cami gibi sosyal donatıların da yer alacağını kaydetti.

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