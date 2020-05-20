Hatay Emniyetinden sosyal medyadaki araç yakma ve saldırı görüntülerine ilişkin açıklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü, bir kadının yaralanması ve araçlara zarar verilmesiyle ilgili sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin olayın ardından gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden, 1 Mart'ta merkez Antakya ilçesinde meydana gelen, araç yakma ve saldırı olayına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın ardından çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart'ta, saat 01.10 sıralarında Suriye uyruklu Delal S. kesici aletle yaralanması ve Suriyeli şahıslara ait araçlara zarar verilmesiyle ilgili, şüphelilerden İ.K. olay günü, S.D. ve Y.D. 2 Mart'ta yakalanmışlardır. Şüphelilerden S.D. ve İ.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmış, Y.D. tutuklanmıştır."

