YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay Emniyetinden sosyal medyadaki araç yakma ve saldırı görüntülerine ilişkin açıklama

Hatay Emniyetinden sosyal medyadaki araç yakma ve saldırı görüntülerine ilişkin açıklama

HATAY HABERLERİ  | 20.05.2020 12:36 | Son Güncelleme

Hatay Emniyetinden sosyal medyadaki araç yakma ve saldırı görüntülerine ilişkin açıklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü, bir kadının yaralanması ve araçlara zarar verilmesiyle ilgili sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin olayın ardından gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden, 1 Mart'ta merkez Antakya ilçesinde meydana gelen, araç yakma ve saldırı olayına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın ardından çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart'ta, saat 01.10 sıralarında Suriye uyruklu Delal S. kesici aletle yaralanması ve Suriyeli şahıslara ait araçlara zarar verilmesiyle ilgili, şüphelilerden İ.K. olay günü, S.D. ve Y.D. 2 Mart'ta yakalanmışlardır. Şüphelilerden S.D. ve İ.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmış, Y.D. tutuklanmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Hatay Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:42
Sabah
05:18
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:45
Yatsı
21:15

Hatay Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Duru Eczanesi
Antakya
Hakan Eczanesi
Antakya
Hekimoğlu Eczanesi
Antakya
Uygun Eczanesi
Antakya
Akgün Eczanesi
Iskenderun
Aylın Eczanesi
Iskenderun
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.