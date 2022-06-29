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Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak

29.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak

Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak

Hatay, Footvolley Dünya Kupası Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, Arsuz ilçesinde 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden 49 sporcu mücadele edecek.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, organizasyonun düzenleneceği Gözcüler Plajı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Güven, tüm sporseverleri estetik ve seyri güzel mücadeleyi izlemeye davet etti.

Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev de turnuvanın erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşeceğini dile getirdi.

İsrail, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan'ın ardından son elemenin Hatay'da olacağını vurgulayan Hamzayev, footvolleyin fantastik bir spor dalı olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından elemenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu.

Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden organizasyona katılacak sporcular, elemeleri geçmeleri halinde 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki finallere katılmaya hak kazanacak.

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