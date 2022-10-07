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Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

07.10.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.

İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın dün inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.

Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.

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Hatay havalimanı uçuş

Hatay Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:28
Öğle
12:28
İkindi
15:45
Akşam
18:19
Yatsı
19:32
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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