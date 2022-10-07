Hatay Havalimanı uçuş trafiğine yeniden açıldı

Hatay Havalimanı'nda ara verilen uçuşlar, pistteki çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden başladı.

İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın dün inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı.

Pist ve uçakta yapılan incelemenin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

İstanbul'dan dün kalkan THY'nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, Hatay'a iniş yaptığı sırada lastiği patlamıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz