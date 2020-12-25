Hatay maydanozuna korona engeli

Hatay’da yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan maydanoz, korona virüs nedeniyle ihraç edilemiyor.

Kırmızı biber, pazı, erik, Trabzon hurması ve marul gibi ürünlerin yetiştirildiği Hatay, maydanoz üretiminde de önemli yere sahip.

Başta Samandağ olmak üzere Arsuz ve Reyhanlı ilçelerinde yoğunlukla yetiştirilen maydanoz,

4 mevsim hasat ediliyor.

Tüccar Mehmet Coşkun, maydanoz ticaretine 90’lı yıllarda başladığını, 2000 yılında Rusya’ya ihracat yaptığını belirterek, korona virüs nedeniyle maydanoza yurt dışından talep olmadığını söyledi.

