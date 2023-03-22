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Hatay Payas’ta 10 bin kişilik iftar çadırları kurulmaya başlandı

22.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu şehirlerden Hatay’da merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de iftar çadırları kurulmaya başlandı.

Hatay Payas’ta 10 bin kişilik iftar çadırları kurulmaya başlandı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin en çok hasar verdiği Hatay’da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklar yapılıyor. Payas ilçesinde de biner kişilik 10 ayrı bölgede 10 bin kişilik iftar çadırı kurulmaya başlandı. Yarına kadar tamamlanacak çadırlar sayesinde her gün 10 bin kişiye AFAD koordinesinde belediye ve kaymakamlık tarafından iftar verileceği belirtildi.
Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği bölgede hazırlık yapan gönüllülerde vatandaşların bir ay boyunca iftarlarını çadırlarda yapabileceğini kaydetti.

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