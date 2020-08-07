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Hatay polisi, şehit kardeşinin "düğün konvoyu" isteğini geri çevirmedi

HATAY HABERLERİ  | 07.08.2020 20:52 | Son Güncelleme

Hatay polisi, şehit kardeşinin "düğün konvoyu" isteğini geri çevirmedi

Hatay'da özel harekat polisleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in dünyaevine giren kız kardeşi Büşra Güler'in isteği üzerine zırhlı araçla gelin konvoyuna katıldı.

Büşra Güler, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislere, Baran Güler ile evlenecekleri düğüne katılması için davette bulundu.

Şehit kardeşinin isteğini geri çevirmeyen polisler, üzerinde "Şehit Gülşah Güler" yazılı zırhlı araçla gelinin evine gitti.

Evin önünde koridor oluşturan Özel Harekat polislerinin arasından geçerek gelin arabasına binen Güler, düğün salonuna da ekip araçlarının katıldığı konvoyla ulaştırıldı.

Gülşah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, davetini kırmayıp gelen Özel Harekat polislerinin ablasının eksikliğini hissettirmediğini söyledi.

Düğününe katılan tüm polislere teşekkür eden Güler, "Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ricada bulundum ve ablamın adının yazdığı zırhlı araçla düğün konvoyuma katıldılar. Beni kırmadıkları için sağ olsunlar. Onlar her zaman yanımda oldu, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

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