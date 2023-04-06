Hatay Samandağ'daki molozlar ayrıştırılıp kalıcı depolama alanlarına götürülecek

"Asrın felaketi"nden etkilenen kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede görevli yetkililerden alınan bilgiye göre, Samandağ ilçesinde enkazlardan çıkan molozlar, Çiğdede Mahallesi'nde yerel yöneticilerle belirlenen geçici depolama alanına taşınıyor.

Buradaki molozlar, ayrıştırılmasına ilişkin başlatılan ihale sürecinin sonuçlandırılmasının ardından, kalıcı depolama alanlarına nakledilecek.

Kalıcı depolama alanları ise milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, DSİ ve Orman bölge müdürlükleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve kanat önderlerinin katılımıyla yapılan görüşmelerle seçildi.

Bu alanlar ise 4 bölgeden oluşan Şahlankaya, Değirmenbaşı-1, Değirmenbaşı-2 ve Yeşilköy olarak belirlendi.

Enkaz kaldırma süreci, ilgili belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleriyle istişare edilip tüm taraflar bilgilendirilerek yürütülüyor.

Molozların su kaynakları ve tarım alanları yakınına dökülmemesine özen gösteriliyor.

