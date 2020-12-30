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Hatay Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

HATAY HABERLERİ  | 30.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği, Vali Rahmi Doğan ve vali yardımcılarının adını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi istenilirken, “Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis 155 veya jandarma 156 birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ve suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Hatay Valiliği, Vali Rahmi Doğan ve vali yardımcılarının adını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi istenilirken, “Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis 155 veya jandarma 156 birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ve suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

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