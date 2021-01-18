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Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

18.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Hatay ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Hatay ve Antalya'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında bir kadının da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 4 kilogram esrar, 500 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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