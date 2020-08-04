YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmenlerine bayram yardımı

Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmenlerine bayram yardımı

HATAY HABERLERİ  | 04.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmenlerine bayram yardımı

Bayırbucak Yetimleri Koruma Derneği, Hatay ve Osmaniye'deki Bayırbucak Türkmeni ailelere Kurban Bayramı'nda kıyafet ve kurban eti dağıttı.

Derneğin İkinci Başkanı Muhammed Karabacak, AA muhabirine, dernek olarak bayramda birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Hatay'ın Yayladağı ilçesi ve Osmaniye'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni yetimlere kıyafet aldıklarını ifade eden Karabacak, "Derneğimizce temin edilen bayramlık kıyafetler 280 yetime dağıtıldı. Kesilen 97 hisse kurban, parçalara ayrılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 214 yetim çocuğumuza kişi başı 50'şer lira harçlık verildi." dedi.

Dernek çalışmalarının süreceğini aktaran Karabacak, yardımların ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Aşırı yağışlar sele sebep oldu

Aşırı yağışlar sele sebep oldu

Hatay Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:38
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:45
Yatsı
21:11

Hatay Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Ada Eczanesi
Antakya
Cumhurıyet Eczanesi
Antakya
Okay Eczanesi
Antakya
Sınan Eczanesi
Antakya
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Lıman Eczanesi
Iskenderun
Yesıldag Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.