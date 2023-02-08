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Hatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi

08.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba ile 2 yaşındaki kızının cenazeleri ise yarın toprağa verilecek

Hatay'a gittikleri gece depreme yakalanan anne ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedildi

Hatay'a gittikleri gece depreme yakalanan ve cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri memleketleri Konya'ya getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında anne Kübra Sarıhan'ın oğlu Rüzgar'a, baba Musa Sarıhan'ın da 2 yaşındaki kızı Defne'ye sarılı şekilde cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Enkazdan çıkarılmalarının ardından ailenin cenazeleri Konya'ya getirildi. Kübra Sarıhan ve oğlu Rüzgar'ın cenazeleri, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazıyla aynı kabirde defnedildi.

Kübra Sarıhan'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sarıhan ailesinin depremden bir gün önce memleketleri Konya'dan Hatay'a döndükleri, aynı gece depremde hayatlarını kaybettikleri ve kente bir yıl önce tayin nedeniyle yerleştikleri öğrenildi.

Matematik öğretmeni Musa Sarıhan ile kızı Defne'nin cenazelerinin ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Konya Kahramanmaraş cenaze

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