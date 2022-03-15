Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz