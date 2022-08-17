Hatay'da 10 adresten hırsızlık iddiasına gözaltı

Hatay'da 10 adresten yaklaşık 190 bin liralık eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 adresten yaklaşık 190 bin lira değerinde çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla İ.D'yi çalıntı eşyalarla gözaltına aldı.

Zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü, eşyalar sahiplerine teslim edildi.



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