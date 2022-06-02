Hatay'da 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kurtderesi Mahallesi'nde F.Y'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramalarda hazırlanmış depolarda 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli F.Y. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz