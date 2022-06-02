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Hatay'da 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

02.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kurtderesi Mahallesi'nde F.Y'ye ait eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramalarda hazırlanmış depolarda 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli F.Y. gözaltına alındı.

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