YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

30.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 12 bin 182 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, H.E, K.K.A, M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktıMehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı
Üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan sokak köpeğini hayata bağladılarÜzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan sokak köpeğini hayata bağladılar
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
20:04
Yatsı
21:39

Hatay Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Atıf Eczanesi
Antakya
Kemalpasa Eczanesi
Antakya
Nar Eczanesi
Antakya
Yılmaz Eczanesi
Antakya
Dal Eczanesi
Iskenderun
Tümkaya Eczanesi
Iskenderun
Yesıldag Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.