YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

12.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 120 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dörtyol'da olduğunu belirledi.

Firari hükümlünün Yeşilköy Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla H.B'yi yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısıİstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandıİstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:44
Öğle
12:50
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:00
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Gebelikte spor yapılabilir mi?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız elinizdekini bırakın

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.