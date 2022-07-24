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Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi

24.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çantasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları M.E.S'nin çantasını aradı.

Çantada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.

Sikkelerin incelenmek üzere müzeye teslim edileceği öğrenildi.

Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Hatay tarihi eser kaçakçılığı sikke

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