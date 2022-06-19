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Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

19.06.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A.Q'nun evinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 sikke, 35 yüzük, çeşitli şekillerde 9 obje ve 1 parfüm şişesi olmak üzere 131 parça eser bulundu.

Şüpheli A.A.Q gözaltına alındı.

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Gözaltı Şüpheli Hatay

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