Hatay’da 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış su

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Hatay’da 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edecek.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hatay’da tarımın geliştirilmesine yönelik yatırımlar yapan DSİ’nin, içme suyu ve arıtma tesisi sorununu çözüme kavuşturmak için de yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

Hatay’da 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edileceği vurgulanan açıklamada, "DSİ olarak insanın, toprağın kısacası bütün canlıların olmazsa olmazı olan suyu temin ediyor, bütün canlıların ihtiyacını gideriyoruz. Bu kapsamda “81 İl İçme Suyu Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde de şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Hatay İçme Suyu ve Arıtma Tesisi ile Hatay merkez ve Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilecek. Bu önemli projede bugüne kadar; tüm binalar tamamlandı. Filtre binası nozulların montajı ve havuzların basınç testleri tamamlandı. İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin en önemli aşamalarından olan ve işletmeye alınmadan önce yapılması gereken performans testleri başarı ile gerçekleştirildi. Geçici kabul aşaması da tamamlanan Hatay İçme Suyu ve Arıtma Tesisi işletme aşamasına getirildi. Bu önemli çalışma ile günlük 123 bin metreküp, yıllık 35,32 milyon metreküp ham su arıtılarak içme suyu temin edilecek" denildi.

