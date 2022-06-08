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Hatay'da 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

08.06.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Özkurtuluş Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonetin kasasındaki varil ve depolarda 1807 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Sürücü A.K. ile araçtaki C.Ş. gözaltına alındı.

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