Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren 187 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın ile Varışlı mahallelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, 187 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen A.M.A, M.Y. ile A.Y'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M.A tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurda giren 187 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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