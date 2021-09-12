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Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

12.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yurda yasa dışı yollardan giren 187 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın ile Varışlı mahallelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, 187 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen A.M.A, M.Y. ile A.Y'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M.A tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurda giren 187 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı

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