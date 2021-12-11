Hatay'da 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Defne ve Samandağ'da belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 790 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler İ.G, K.U, E.R. ve H.Y. gözaltına alındı.



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