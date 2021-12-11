YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi

11.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 2 bin 790 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Defne ve Samandağ'da belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 790 litre sahte içki ile üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler İ.G, K.U, E.R. ve H.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
PARTNERBurcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu!
Hatay'da sis trafiği olumsuz etkilediHatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi
Anahtar Kelimeler:
Hatay sahte içki

Hatay Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:33
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Özge Eczanesi
Serinyol
Bayramoglu Eczanesi
Defne
Cumhurıyet Eczanesi
Defne
İyilik Eczanesi
Defne
Sevim Eczanesi
Defne
Kevser Eczanesi
Iskenderun
Lıman Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.