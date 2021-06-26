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Hatay'da 2 makineli tabanca ve susturucu ele geçirildi

26.06.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2 makineli tabanca ve susturucu ele geçirildi

Hatay'da 2 makineli tabanca ve susturucu ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, çalılık alana bırakılan poşette 2 makineli tabanca ve bunlara ait susturucular ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Üçağaç mevkisi Asi Nehri kenarındaki çalılık alana bırakılan poşeti inceleyen güvenlik güçleri, 2 makineli tabanca, bunlara ait susturucular ve 3 şarjör buldu.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili inceleme başlatıldı.

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