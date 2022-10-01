YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

01.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 bin 750 litre sahte içki ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde E.O'nun ev ve eklentilerinde sahte içki bulundurduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Aramada, bidonlar içerisinde 3 bin 750 litre sahte içki, kazan ve damıtma cihazı bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi E.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildiHatay'da tarihi eser operasyonunda 181 sikke ele geçirildi
Antalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktıAntalya'da hastanın nefes borusundan sinek larvaları çıktı
Küçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandıKüçükçekmece'de araçla uyuşturucu satışına ilişkin 9 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay sahte içki jandarma

Hatay Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:41
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.